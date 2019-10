PS e PSD dividem quatro deputados que estavam em falta

A contagem dos votos teve início ontem e terminou esta manhã no pavilhão municipal do Casal Vistoso, em Lisboa. Neste espaço foram montadas 100 mesas para apuramento de resultados, 70 dedicadas ao círculo da Europa e 30 dedicadas ao círculo fora da Europa, cada uma com quatro ou cinco elementos.

Foram enviados perto de um milhão e meio de boletins de voto para 186 países. Chegaram perto de 150 mil envelopes com votos dos emigrantes portugueses espalhados pelo mundo.