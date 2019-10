Os objetivos de Jorge Silas no Sporting, as iminentes renovações do Benfica e as opções de Sérgio Conceição na Taça de Portugal são os destaques das manchetes dos jornais desportivos nacionais desta quarta-feira.

"A Bola" destaca a entrevista de Silas à SportingTV, que garantiu que os títulos são o principal objetivo do clube. "Viagem aos sonhos de Silas", pode ler-se.

Já o "Record" faz manchete com as iminentes renovações de Ferro, Grimaldo e Jota no Befica: "três de uma vez".

"O Jogo" lança o Coimbrões-FC Porto, com a informação que Sérgio Conceição aproveitará o jogo da Taça de Portugal para dar minutos a outros jogadores, como Saravia, Sérgio Oliveira, Loum, Bruno Costa e Diogo Leite. "Tudo a jogo", pode ler-se.