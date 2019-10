Villarreal-Atlético Madrid pode ser jogado em Miami

O jogo entre Villarreal e Atlético de Madrid, a contar para o campeonato espanhol, poderá ser realizado nos Estados Unidos da América. Os dois clubes e a La Liga submeteram o pedido à Federação Espanhola de Futebol para que o jogo se realize em Miami.

O jogo seria disputado no dia 6 de dezembro, às 22h00 do horário espanhola, no Estádio Hard Rock, em Miami.

A iniciativa surge na sequência de um acordo firmado na última temporada entre a La Liga e a Relevent, empresa americana que organiza a International Champions Cup, e que pretende aumentar a influência do futebol nos Estados Unidos da America.

Apesar do constante aumento de popularidade do futebol nos Estados Unidos da America, o desporto-rei na Europa continua bem atrás de outros desportos como o basquetebol, basebol, futebol americano e até hóquei no gelo.

O fenómeno não é novo no que diz respeito aos desportos americanos. Anualmente, diversas partidas da NBA e NFL, principais campeonatos de basquetebol e futebol americano, são disputadas um pouco por todo o mundo.

No comunicado oficial dos dois clubes, o Villarreal reitera que é do interesse do clube realizar a partida em solo americano, uma vez que "tem trabalhado nesse mercado nos últimos anos, com academias e atividades de marketing". Já o Atlético de Madrid sublinha o "tour pelos Estados Unidos realizado este verão, com participação no jogos dos All-Stars da MLS".

"Os jogadores e equipas técnicas foram informados e mostraram-se entusiasmados pela oportunidade de mostrar o seu futebol nos Estados Unidos", pode ainda ler-se.

Já Javier Tebas, presidente da La Liga, destaca a importância do acordo com a Relevent como parte da estratégia de internacionalização da competição: "Isto é mais um passo rumo à estratégia de internacionalização da La Liga. Acreditamos que será uma oportunidade para todos, como já se faz em outros desportos como a NBA e a NFL", diz-se.