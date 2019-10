Marcelo Rebelo de Sousa felicita 35 anos de "Oceano Pacífico"

O Presidente da República felicitou esta terça-feira o programa de rádio "Oceano Pacífico", que esta semana assinala 35 anos de existência. Num vídeo filmado em Belém, Marcelo Rebelo de Sousa recorda as ocasiões em que estudou e trabalhou ao som do mítico programa da RFM, rádio que integra o Grupo Renascença Multimédia .

Marcelo Rebelo de Sousa fez um agradecimento em nome de todos os portugueses, mas também a título pessoal. "Ainda estudei, ainda preparei algumas das minhas provas de carreira académica, já licenciado, mas de mestrado, doutoramento, agregação e outras tarefas assim, estudando, lendo e tendo como pano de fundo o 'Oceano Pacífico'."



No mesmo vídeo, Marcelo felicita ainda em concreto João Chaves, que durante 28 anos foi a voz do programa, e Marcos André, sucessor na condução do "Oceano Pacífico".

Além do Presidente da República, muitas outras personalidades enviaram à RFM testemunhos sobre este programa de rádio para assinalar o aniversário.