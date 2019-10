Missão de Silas. "Importante unir e criar equipa que orgulhe"

Jorge Silas confessa alguma estranheza pelo facto de um clube da dimensão do Sporting não conseguir estabilizar a união interna. O tema não é de hoje, é recorrente e passa por várias gerações da história dos leões e é esse patamar de acalmia que o terceiro treinador da época pretende alcançar, bem como a criação de uma equipa que orgulhe os sócios e adeptos.

"Por tudo aquilo que o Sporting passou, é importante que nos unamos. Não é um discurso que eu use muito. Parto do princípio de que deveríamos ser todos um. Só isso é que faz sentido. Podemos ter opiniões diferentes. Na minha equipa técnica quero gente com opiniões distintas da minha e que me façam tentar. E não vou criar guerras por isso. Tem de ser assim em todos os departamentos e com os adeptos", salienta o treinador, numa entrevista à SportingTV que vai para o ar na noite de amanhã mas a partir da qual a televisão do clube emitiu já um pequeno excerto.

"O nosso grande objetivo tem sempre de ser um Sporting mais forte. Nunca mais fraco. Vamos precisar de toda a gente, em todos os momentos. Não só quando perdemos, também quando ganhamos. Se assim for, vamos conseguir chegar a um sítio de que todos nos orgulhemos. O nosso propósito é criar uma equipa de que os sportinguistas se orgulhem", completou.

Com Jorge Silas no comando técnico dos leões, a equipa só sabe ganhar: dois jogos, duas vitórias, frente ao Desportivo das Aves, para a Primeira Liga e LASK Linz, para a Liga Europa.