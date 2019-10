Cinco internacionais de regresso ao Sporting

Bolasie, Gonzalo Plata, Bruno Fernandes, Ristovski e Marcos Acuña são os cinco internacionais que já regressaram aos trabalhos do Sporting, que prepara a deslocação ao terreno do Alverca, para a Taça de Portugal.

No entanto, apenas Bolasie e Plata integraram a sessão de trabalho, enquanto que Bruno Fernandes, Ristovski e Marcos Acuña fizeram trabalho de recuperação.

Ainda sem vários jogadores, Silas voltou a chamar nove jogadores da formação sub-23: Tomás Silva, Bernardo Sousa, Matheus Nunes, João Silva, Loide Augusto, Gonçalo Costa, Echedey Carpintier e Pedro Mendes.

No boletim clínico continuam Rodrigo Battaglia e Jovane Cabral, que voltaram a realizar tratamento e ginásio, sendo que Fernando continua a fazer trabalho de ginásio.

O Sporting volta a treinar às 10h00, em Alcochete, com a conferência de imprensa de Silas de antevisão à partida da Taça marcada para as 13h00. O Alverca-Sporting está marcado para quinta-feira, às 20h45, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.