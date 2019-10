Costa apresenta novo Governo ao Presidente esta terça-feira

O primeiro-ministro, António Costa, vai apresentar a proposta de elenco ministerial ao Presidente da República esta terça-feira

O encontro entre Costa e Marcelo deve ocorrer ao fim da tarde, depois de o chefe de Estado regressar do concelho de Tábua, onde foi assinalar os dois anos dos incêndios da zona Centro.

Formalmente, cabe ao Presidente anunciar os nomes do novo Governo, mas alguns desses nomes já foram dados como certos por António Costa e outros começam agora a surgir. De acordo com o "Diário de Notícias" e a "Antena 1", o açoriano Ricardo Serrão Santos será o novo ministro do Mar, substituindo Ana Paula Vitorino, que sai do Governo.

Ricardo Serrão Santos é professor universitário e cientista do mar, foi diretor do Departamento de Oceanografia da Universidade dos Açores e eurodeputado entre 2014 e 2019, tendo sido avaliado como um dos melhores parlamentares da legislatura.

Ao que foi dito à Renascença, o elenco governativo ainda está a ser fechado. Mas António Costa já foi avançando vários dados sobre este seu novo Governo, dizendo que não terá muitas alterações em relação ao atual. Mário Centeno continuará nas Finanças, embora deva subir na hierarquia do Executivo (atualmente era o quarto, depois de Santos Silva e Mariana Vieira da Silva), Marta Temido continuará com a Saúde, Tiago Brandão Rodrigues também deve manter-se no Governo, mas pode haver um ajuste nas pastas da Educação, fruto da saída de Manuel Heitor, ministro do Ensino Superior.

De saída, por vontade própria de se reformar, está Vieira da Silva, ministro da Solidariedade e Segurança Social. Em mudança de pasta estará Eduardo Cabrita, que começou a legislatura como ministro Adjunto e terminou como ministro da Administração Interna.

O Presidente da República indigitou António Costa primeiro-ministro na passada terça-feira, dois dias depois das eleições legislativas e após ouvir todos os partidos com assento parlamentar.



Marcelo Rebelo de Sousa espera que, até final do mês, o novo Governo seja nomeado e tome posse, tendo em conta os "procedimentos normais" que estão a ser seguidos.