Cristiano Ronaldo está de pedra e cal na Juventus, a avaliar pelas declarações do "homem forte" do futebol da octacampeã italiana.

Fabio Paratici, diretor-desportivo da "vecchia signora", deixou a garantia, numa altura em que CR7 passou a ser CR700, alcançando o número redondo de 700 golos na carreira com o penálti convertido durante a derrota de Portugal frente à Ucrânia, na noite de segunda-feira (derrota por 2-1 da Seleção Nacional).

"Ronaldo não vai deixar a Juventus no final da época", reagiu Paratici, ontem, ao receber uma distinção. "Ele está muito focado nos golos que marca, não vai sair no final da época. Na próxima? Não me parece. Temos um contrato [válido até 2022], estamos muito felizes com ele e ele está muito feliz na Juve", garantiu.

Confrontado ainda sobre a perca da Bola de Ouro por parte de Ronaldo, este ano, o diretor-desportivo da Juve expressou confiança de que em 2020, com as cores do emblema de Turim, o capitão da Seleção Nacional possa reconquistar o galardão.

"Está concentrado nos objetivos que tem e é candidato à Bola de Ouro, que pode conquistar como nosso jogador", frisou.