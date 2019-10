700 golos. E o melhor que Ronaldo nunca marcou?

São 700 golos. Em 976 jogos. Cinco foram ao serviço do Sporting, clube ao serviço do qual apontou o primeiro. Seguiram-se 118 no Manchester United. E um astronómico número de 450 pelo Real Madrid. Na Juventus, a contagem já vai em 32.

E na Seleção Nacional? 95. Contando já com o insuficiente penálti convertido segunda-feira na derrota de Portugal em Kiev, na Ucrâna (2-1).

O melhor? Porventura aquele que foi anulado. Contraproducente? Reveja pelos seus próprios olhos. Estávamos a 17 de novembro de 2010. Estádio da Luz. Paulo Bento era o selecionador. Particular com Espanha. 4-0. Épica goleada a "nuestros hermanos".

Seria o melhor de um dos melhores de sempre da história do futebol mundial. Não fosse Nani a ter mais olhos que barriga.

Insistimos: reveja e avalie.