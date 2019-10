Nehuén Pérez eleito melhor defesa do mês da Liga

Nehuén Pérez, defesa-central do Famalicão, foi eleito o melhor defesa do mês de setembro da I Liga.

Com apenas 19 anos, o defesa argentino, emprestado pelo Atlético de Madrid, convenceu os treinadores do campeonato, e amealhou 19,45% dos votos.

Tapsoba, do Vitória de Guimarães, recebeu os mesmos 19,45% dos votos. No entanto, o prémio caiu para o jogador do líder do campeonato, tendo em conta que o critério de desempate atribui o prémio ao jogador com menos minutos efetivos em campo durante o período de votação. No mês de setembro, Nehuén Perez fez 284 minutos enquanto Tapsoba contabilizou 290.

Alex Telles, do FC Porto, venceu o prémio referente a agosto e fechou o pódio, com 9,67% dos votos.