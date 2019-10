"Faz todo o sentido que Vinícius seja titular no jogo da Taça"

O Benfica desloca-se sexta-feira à Cova da Piedade para disputar a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Os campeões nacionais defrontam uma equipa do escalão inferior, o que pode permitir a Bruno Lage fazer algumas alterações em relação aos jogadores mais utilizados durante a época.

Uma das alterações pode surgir no ataque dos encarnados com a utilização no onze inicial de Carlos Vinícius. Na opinião de Alexandre Santos, que treinou o avançado no Real Massamá, "faz todo o sentido que o brasileiro seja titular" na formação do Benfica, sublinhando que estes jogos "servem para os técnicos encontrarem novas soluções".

"São jogos que é sempre possível dar oportunidade e ver outros jogadores. Logicamente, o Vinícius, não tendo sido titular frequente, tem entrado e dado o seu contributo e faz todo o sentido que seja titular. É sempre um jogador com uma personalidade ambiciososa para agarrar as oportunidades e poderá mostrar mais", disse, em declarações a Bola Branca.