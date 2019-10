Urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta volta a encerrar por falta de médicos

O Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai ter de encerrar novamente a urgência do serviço pediátrico esta segunda-feira à noite. Entre as 21h de hoje e as 8h30 de amanhã, não serão aceites doentes urgentes na pediatria.

Em comunicado, o conselho de administração do hospital diz que a decisão de voltar a encerrar as urgências pediátricas se deve à "insuficiência de médicos pediatras para cumprir a escala noturna", à semelhança do que aconteceu, mais recentemente, na noite de sábado para domingo.

No documento, o hospital aconselha os utentes a recorrerem, em alternativa, às urgências de pediatria do Hospital de Santa Maria ou do Hospital Dona Estefânia, ambos em Lisboa.

[em atualização]