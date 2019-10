Hospital de São João garante que obras da ala pediátrica decorrem em “plena normalidade”

A 2 de outubro, quatro dias antes das eleições legislativas que viria a ganhar, António Costa visitou o estaleiro da ala pediátrica do Hospital São João, no Porto, cuja montagem teria sido concluída na véspera. O primeiro-ministro, em plena campanha, regozijava-se por não se chegar ao fim do Governo em funções sem que estivesse “em ação” aquilo que “esteve parado tanto tempo”. A obra arrancaria em outubro, com um prazo de execução de 18 meses, garantiu-se.

Este fim de semana, começaram a circular nas redes sociais várias fotos do local onde esteve António Costa, que revelavam um estaleiro vazio e sem qualquer movimentação aparente de pessoas ou materiais. As imagens tornaram-se virais, mas o Hospital de São João garante que a obra decorre “com plena normalidade”.

Fonte próxima do conselho de administração, contactada pela Renascença, assegura que a montagem do estaleiro prossegue dentro do prazo previsto, não havendo, por agora, razões “para qualquer tipo de especulação”.