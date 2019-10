Oficial. Cofina já pediu registo da OPA sobre a Media Capital

A Cofina pediu o registo da Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a Media Capital na sexta-feira, dia 11 de outubro, último dia do prazo para o fazer, disse esta segunda-feira à Lusa fonte oficial da CMVM.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) "confirma ter recebido da Cofina SGPS na sexta-feira, dia 11 de outubro, o pedido de registo da Oferta Pública de Aquisição de ações representativas do capital social do grupo Media Capital SGPS, com isso se dando sequência, nos trâmites habituais, à análise da operação", disse fonte oficial do órgão supervisor.



O prazo para a Cofina requerer à CMVM o registo da OPA sobre a Media Capital terminou na sexta-feira.



Em 21 de setembro, a dona do "Correio da Manhã" anunciou que tinha chegado a acordo com a espanhola Prisa para comprar a totalidade das ações que detém na Media Capital, valorizando a empresa ('enterprise value') em 255 milhões de euros. A operação de compra inclui também a dívida da Media Capital.