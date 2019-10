Fernando Santos. “Não foi isso que trabalhámos"

O selecionador considera que houve “demasiado coração e pouca cabeça” na derrota contra a Ucrânia por 2-1. Fernando Santos lamenta também que tenha havido demasiado jogo interior.

Na flash interview da RTP, o técnico nacional até referiu que Portugal entrou “bem, com um par de oportunidades”, mas “eles foram lá e fizeram o golo”.

“Sempre que a Ucrânia foi lá, tivemos dificuldades. Abusámos demasiado do jogo interior e não foi isso que trabalhámos, porque o Guedes até entrou para se jogar mais pelas linhas".

Fernando Santos acrescenta que “ao intervalo tentámos retificar, era importante não jogar tanto com o coração e mais com cabeça”.

“Na segunda parte, pedi para entrar com cabeça. Se estivéssemos bem defensivamente como costumamos estar, depois com a qualidade dos nossos avançados, podíamos dar a volta ao jogo. Fomos sempre ao jogo, depois do 2-1 tínhamos condições para abrir o jogo, empurrar o adversário e criámos mais oportunidades”, refere.

O selecionador acrescenta que “a Sérvia está em jogo, mesmo com um empate nosso. Perdemos um dos primeiros objetivos, que era o primeiro lugar, agora temos duas finais para ganhar à Lituânia e ao Luxemburgo.”

A fechar, Fernando Santos deixou a garantia: "Vamos estar no Campeonato da Europa 2020, isso é de certeza."