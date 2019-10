Papa canonizou irmã Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira

O Papa Francisco canonizou este domingo, no Vaticano, cinco beatos católicos, incluindo o cardeal Newman, figura de referência do pensamento católico no século XIX, e a irmã Dulce, primeira santa nascida no Brasil, conhecida pela sua dedicação aos pobres.



Perante milhares de peregrinos reunidos na Praça de São Pedro, o prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, cardeal Angelo Becciu, acompanhado pelos postuladores das cinco causas, pediu que os beatos fossem inscritos “no álbum dos santos”.

Francisco proclamou depois a fórmula de canonização, em latim e sentado, como sinal da sua autoridade pontifícia.

O momento foi assinalado pela multidão com uma salva de palmas e o cardeal Becciu agradeceu ao Papa, concluindo o rito.

Francisco destacou que a canonização de três religiosas mostram que este é “um caminho de amor nas periferias existenciais do mundo”.

As novas santas que viveram em institutos religiosos são a irmã Dulce Lopes Pontes, (Brasil, 1914-1992), da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus; Josefina Vannini (Itália, 1859-1911), fundadora das Filhas de São Camilo; e Maria Teresa Chiramel Mankidiyan, (Índia, 1876-1926), fundadora da Congregação das Irmãs da Sagrada Família