​CDS. Adolfo Mesquita Nunes garante que não vai ser ele o sucessor de Cristas

Enquanto uns ponderam avançar, como o deputado João Almeida ou Filipe Lobo d'Ávila, e outros avançam mesmo, como Abel Matos Santos – o porta-voz da Tendência Esperança e Movimento é um conhecido opositor da actual liderança – há os que recuam sem volta.



O eurodeputado Nuno Melo já o havia feito. Este domingo fizeram-no outros dois dirigentes centristas.

O antigo ministro da Economia António Pires de Lima garantiu, em entrevista à Antena 1, que não sucederá a Assunção Cristas na liderança do CDS, mas logo ali avançou com um putativo candidato, alguém de uma ala mais liberal do partido: Adolfo Mesquita Nunes.

Ora, não tardia a resposta de Mesquita Nunes ao repto de Pires de Lima. E a resposta foi não, escreveu o próprio na sua página pessoal de Facebook. "Não serei candidato à liderança do partido, em coerência, aliás, com uma escolha que fiz em março deste ano, cuja fundamentação se mantém", escreve o antigo secretário de Estado do Turismo do Governo de Passos Coelho.

No entanto, Adolfo Mesquita Nunes, que em março abandonou a vice-presidência do CDS e é actualmente administrador não-executivo da Galp, garante que irá ao próximo Congresso do partido, marcando presenta “na discussão sobre os desafios do CDS e sobre a necessidade de construir uma alternativa mobilizadora ao socialismo".