Eleições. Ultraconservadores ganham força na Polónia

O partido Lei e Ordem (PiS) é o grande vencedor das eleições legislativas desde domingo na Polónia. Os ultraconservadores mantêm a maioria e podem ter conseguido o melhor resultado de sempre.



As projeções apontam para uma vitória do PiS, com 43,6% e um total de 239 deputados, o suficiente para controlar o parlamento.

A Coligação Cívica (centro) fica em segundo lugar, com 27,4% e 130 deputados, seguida da Esquerda, com 11,9% e 43 assentos.

“Vencemos”, declarou o líder do partido Lei e Ordem. O eurocético Jaroslaw Kaczynski falava aos seus apoiantes na sede de campanha, em Varsóvia.

Os primeiros resultados oficiais só deverão começar a ser divulgados na segunda-feira.

A afluência às urnas aumentou para 61,1%, a maior percentagem em eleições parlamentares desde o escrutínio de 1989, no final do domínio comunista.