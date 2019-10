Jesus ganha onde Flamengo não ganhava há 45 anos

O Flamengo venceu o Athlético Paranaense por 2-0 e mantém oito pontos de liderança no campeonato brasileiro.

A equipa de Jorge Jesus quebrou um enguiço de 45 anos sem vitórias do Mengão contra esta equipa e o seu sintético.

Os golos do Flamengo foram apontados por Bruno Henrique, aos 45 e 89 minutos.

A partida não foi fácil. Os comandados de JJ tiveram de sofrer para garantir os três pontos, especialmente na segunda parte. O guarda-redes Diego foi decisivo com uma mão cheia de intervenções.

No entanto, nem tudo correu bem aos comandados de Jorge Jesus. A equipa perde dois jogadores para o próximo jogo do campeonato por castigo: Everton e Bruno Henrique e Raphinha, que saiu lesionado com uma fratura na face.



A partida ficou ainda marcada por uma grande penalidade anulada pelo VAR ao Flamengo.

Na classificação do Brasileirão, o Fla tem oito pontos de vantagem sobre o Palmeiras e 10 sobre o Santos.

O Flamengo não perde há 15 jogos. Jesus reencontrou o Athlético Paranaense, primeiro clube que defrontou no Brasil, o adversário que o eliminou da Taça do Brasil nas grandes penalidades, após dois empates a uma bola.