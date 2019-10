Fernando Santos. “Vai ser um jogo difícil”

O selecionador nacional de futebol considera que a partida contra a Ucrânia “vai ser de altíssimo nível, tem todos os ingredientes para isso”.

“Duas boas equipas, jogadores de qualidade e de técnica elevada. A Ucrânia mostrou em Portugal e no apuramento ter qualidade, sendo muito bem orientada por Shevchenko e que aproveita o facto de serem quase todos jogadores do Shakhtar. Mas, também sabemos do nosso valor e da nossa qualidade. Mas, o jogo de Lisboa mostrou que vai ser um jogo difícil", referiu.

Fernando Santos não acredita que a Ucrânia entre em campo para empatar. “A forma como joga não tem nada a ver com uma equipa que pensa apenas em defender e a jogar no contra-ataque. É também uma equipa que gosta de ter bola, de jogar em ataque organizado. Tal como Portugal. Claro que também terá de que ter cuidados defensivos.”

O técnico reforça que "a Ucrânia tem jogadores de muita qualidade, muito bem organizada com posse de bola incrível. Tem um meio-campo forte e neste jogo vão ter o Yarmolenko, que em Lisboa não jogou. Sabemos da qualidade individual e não me parece deva destacar um, mas devemos ter atenção à equipa”.

A partida realiza-se no estádio Olímpico de Kiev, esta segunda-feira, a partir das 19h45.

A Ucrânia comanda o Grupo B com 16 pontos em seis jogos. Portugal é segundo com 11 pontos em cinco jogos.