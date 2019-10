Morreu o ator ​Robert Forster, que brilhou em "Jackie Brown"

O ator natural de Rochester, Nova Iorque, morreu no dia em que estreou “El Camino”, filme em que trabalhou e que é baseado na série de televisão “Breaking Bad”, da Netflix.

Morreu o ator norte-americano Robert Forster, que foi nomeado para um Óscar com o filme “Jackie Brown”, do realizador Quentin Tarantino. Tinha 78 anos.

No seu currículo destaque ainda para as interpretações no filme “Mulholland Drive” e na série “Twin Peaks”, de David Lynch.

Mas ficou mais conhecido pelo seu trabalho em “Jackie Brown”, ao lado de atores como Samuel L Jackson, Pam Grier e Robert De Niro.

Foi nomeado para o Óscar de Melhor Ator Secundário, pelo seu papel como agente de fianças.

Acabou por não conquistar a estatueta dourada, que foi entregue a Robin Williams, pela sua poderosa interpretação no filme “O Bom Rebelde”.