Fátima reza pela paz na Península Coreana

Em Fátima reza-se pela paz na Península Coreana. O cardeal D. Andrew Yeom Soo-jung celebrou missa, este sábado à noite, e recordou que, apesar de ser arcebispo de Seul e também de Pyongyang, nunca foi autorizado a visitar a Coreia do Norte.

“O que significaram a guerra e a divisão para a Igreja coreana? Antes da guerra, existiam mais de 50 paróquias e 50 mil fiéis na Coreia do Norte. Quando as hostilidades começaram, padres e religiosos foram sequestrados, expulsos ou deixados entregues à morte certa. Não há padres ou religiosos na Coreia do Norte há mais de 70 anos”, afirmou o cardeal.

D. Andrew Yeom Soo-jung preside à peregrinação internacional aniversária de outubro, que leva ao Santuário de Fátima milhares de pessoas de todo o mundo.