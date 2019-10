Benfica ganha grupo

O Benfica venceu os belgas do Halle-Gooik, por 6-2, na terceira jornada da ronda principal de qualificação da Liga dos Campeões de futsal.

Pelos encarnados marcaram Fernandinho (2), Fábio Cecílio (2), Robinho e Rafael Henmi. Já pelos belgas marcaram Patias e Tomic.

Com este triunfo, a equipa da Luz terminou o Grupo 2 no primeiro lugar, com duas vitórias e um empate.

3.ª Jornada - Grupo 2

Kherson 8-3 Araz

Halle-Gooik 2-6 Benfica

Classificação

1- Benfica (14-3) 7 pontos

2- Kherson (16-7) 7

3- Halle-Goiik (10-14) 3

4- Araz (4-20) 0

Sporting e Benfica passam à Ronda de Elite e ambos são cabeças de série.

O sorteio realiza-se no dia 18 de outubro, às 13h00, e o Sporting apresentará mais uma vez a sua candidatura à organização da Ronda de Elite, se o sorteio lhe for favorável.

A Ronde de Elite disputa-se entre 19 e 24 de novembro.