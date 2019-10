O Desportivo de Chaves venceu o Estoril por 2-0, em jogo da jornada 8 da II Liga.

Os dois golos dos transmontanos foram apontados por André Luís, aos 57 e 72 minutos.

Com este triunfo, o Chaves apanhou os canarinhos na tabela, com 12 pontos. O líder é o Nacional com 17.