Em Nome da Lei

As implicações judiciais, políticas e militares do caso Tancos

12 out, 2019

O caso de Tancos e suas implicações judiciais, políticas e militares estiveram em debate no programa "Em Nome da Lei" desta semana, com o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas; o ex-subdiretor da Polícia Judiciária Militar Vitor Gil Prata; o advogado penalista Pedro Barosa e o advogado de dois arguidos Ricardo Serrano Vieira.