​Aonde Chega a extrema-direita?

O balanço das eleições legislativas, o futuro político em Portugal, mas também o crescimento dos extremismos na Europa, o Brexit e o chumbo da candidata francesa à Comissão são temas desta edição do "Visto de Fora".

A entrada inédita de um partido de extrema-direita na Assembleia da República é um dos factos destacados por Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez. Os dois comentadores temem que o Chega seja um fenómeno em crescimento, como aconteceu noutros países da Europa.

No plano europeu, Olivier e Begoña debatem os últimos desenvolvimentos sobre o Brexit e o chumbo da candidata francesa a comissária europeia, para além do regresso do terrorismo a Alemanha e França.

Descobrimos ainda por que motivo 86% dos espanhóis se afirmam felizes com a vida.