Robótica. Bombeiro do futuro em desenvolvimento na Guarda

Há quase duas décadas que o departamento de engenharia informática do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) está a trabalhar no desenvolvimento de robôs bombeiros, totalmente autónomos. Países como Estados Unidos ou Japão já recorrem a robôs bombeiros telecomandados, mas o IPG sonha criar um totalmente autónomo e já há protótipos de laboratório.



“Está a seguir a parede, usa um algoritmo muito simples, para seguir a parede à sua direita e tem um sensor de chama, que é detetada através da luz, dos gases, do calor”, demonstra Carlos Carreto, 50 anos, docente há 28 anos no Departamento de Engenharia Informática do IPG.

Carlos Carreto também foi aluno do IPG e, com doutoramento em Engenharia de Sistemas, desafia os estudantes na disciplina de Robótica a realizarem projetos que os motivem.

“Estes projetos motivam os alunos e é muito difícil motivá-los, ver as coisas a funcionar, relacionado com uma temática do mundo real, motiva-os”, considera Carlos Carreto, que desenvolve com outros docentes e alunos de engenharia informática protótipos de laboratório de robôs bombeiros.

As experiências decorrem numa arena montada na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda, com divisões em que o objetivo do robô é encontrar um incêndio, que é simulado por uma vela, colocada num quarto aleatoriamente.

“Então o robô vai ter que navegar e procurar a vela de forma completamente autónoma”, explica o investigador, acrescentando que o robô está programado para “saber aproximar-se da chama, saber apagar a vela, com uma simples ventoinha”, embora não sendo muito realista, “mas são protótipos de laboratório, pequenos comportamentos a cumprirem a sua missão”, justifica.