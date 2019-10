Pode estar a ser espiado através do telemóvel. O “stalkerware” está a aumentar em Portugal

O uso de 'stalkerware' - uma ferramenta de espionagem, geralmente doméstica, através do telemóvel - está a aumentar em Portugal. De acordo com um relatório da Kaspersky, uma multinacional russa de cibersegurança e produtora de programas antivírus, subiu 28% entre janeiro e agosto de 2019, face ao período homólogo de 2018.

No entanto, apenas 93 utilizadores de 'smartphones' no país já foram vítimas desta ameaça. A nível global, mais de 37 mil utilizadores admitem terem sido confrontados, pelo menos uma vez, com a tentativa de instalação deste programa.



O 'stalkerware' é um género de ferramenta comercial com a capacidade para espiar e seguir a vida privada dos utilizadores - utilizado, por exemplo, por um dos membros de um casal que queira controlar a vida do parceiro. Ao contrário das ameaças mais frequentes, é normalmente usado contra vítimas específicas e tem de ser instalado manualmente nos telemóveis.

Através destes programas, os 'hackers' têm acesso às “mensagens pessoais das vítimas, fotografias, redes sociais, localização, gravações de câmara ou áudio e, em alguns casos, conseguem fazê-lo em tempo real”. Estes programas são executados de forma oculta, sem consentimento e sem que o utilizador perceba que está a ser vigiado.

A Kaspersky descobriu 380 variantes desta ameaça em 2019, mais 31% do que no ano passado.



Erica Olsen, diretora do "Safety Net Project" da Rede Nacional para o Fim da Violência Doméstica, uma organização não governamental americana, alerta que este tipo de 'software' garante aos 'hackers' uma ferramenta robusta para cometer assédio, controlo, perseguição e abuso.



A indústria está a trabalhar bastante “para aumentar as capacidades de deteção de 'stalkerware' dos nossos produtos e combater os 'hackers'”, garante Vladimir Kuskov, especialista em segurança da Kaspersky. No entanto, o responsável admite que ainda há questões por resolver como, por exemplo, “definir e encontrar consenso numa definição de stalkerware que possa ser reconhecida por todos na indústria”.

Para evitar ser controlado por 'hackers', a Kaspersky recomenda, entre outras medidas, que os utilizadores bloqueiem a instalação de programas provenientes de fontes desconhecidas no 'smartphone', que não divulguem a palavra-passe ou o código do telemóvel, mesmo a pessoas de confiança, e que não guardem ficheiros ou aplicações desconhecidas no dispositivo.

Para além disso, quem tem um 'smartphone' deve alterar todas as ferramentas de segurança do telemóvel, em caso de ter terminado recentemente um relacionamento, verificar a lista de aplicações, para descobrir se programas suspeitos foram instalados sem o seu consentimento, e utilizar uma solução de confiança que permita notificá-lo sobre a presença de programas com spyware comercial, destinados a invadir a sua privacidade.