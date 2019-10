​Aeroporto de Lisboa bate recorde. Mais de 30 milhões de passageiros em 12 meses

O aeroporto de Lisboa serviu, pela primeira vez, mais de 30 milhões de passageiros em 12 meses, de acordo com dados da francesa Vinci, dona da ANA - Aeroportos de Portugal, que transportou 72 milhões de passageiros em todo o mundo.



"Pela primeira vez, o aeroporto da capital portuguesa serviu mais de 30 milhões de passageiros num período de 12 meses consecutivos", pode ler-se num comunicado divulgado esta sexta-feira pela empresa. Trata-se de um aumento de 6,4%.

Pelo aeroporto Sá Carneiro, no Porto, passaram 12,8 milhões de passageiros, uma subida de 10,6%; Faro recebeu 9 milhões, mais 5,2%; a Madeira 3,3 milhões (+1,7%); e os Açores 2,4 milhões (+6,5%).

Olhando apenas para os dados do terceiro trimestre de 2019, um total de 72,072 milhões de pessoas passaram pelos aeroportos da Vinci, em todo o mundo, um aumento de 6,9% face ao período homólogo, pertencendo a maior 'fatia' aos aeroportos da ANA, em Portugal, com 18,425 milhões de passageiros.

No topo do tráfego de passageiros nos aeroportos nacionais, entre julho e setembro, esteve o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa (9,190 milhões), seguindo-se o Francisco Sá Carneiro, no Porto (3,990 milhões) e o de Faro (3,464 milhões).

De acordo com um comunicado da empresa, em Portugal o aumento trimestral de 6,7% deveu-se "a uma excelente época turística", com o aeroporto de Lisboa a beneficiar "do recente acréscimo de destinos", e o Porto da ligação áerea direta com o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Em termos de movimentos comerciais, Lisboa registou um aumento trimestral de 2,0% (para 60.797), o Porto de 7,2% (para 27.746) e Faro de 1,0% (para 21,739).

A segunda maior 'fatia' trimestral pertence aos aeroportos da Vinci no Reino Unido, com 15,908 milhões de passageiros transportados, seguindo-se os aeroportos japoneses (13,486 milhões).

Abaixo dos 10 milhões de passageiros estão os aeroportos no Chile (6,187 milhões), França (6,230 milhões), Cambodja (2,180 milhões), Estados Unidos (2,648 milhões), Brasil (1,922 milhões), Sérvia (2,139 milhões), República Dominicana (1,403 milhões), Suécia (691 mil) e Costa Rica (222 mil).

Nos dados relativos a todo o ano de 2019, e até ao final do terceiro trimestre, a Vinci transportou 195,508 milhões de pessoas, um aumento de 6,8% face mesmo período do ano passado.

Em Portugal o total anual até setembro é de 45,887 milhões de passageiros, liderado também por Lisboa (23,802 milhões), seguindo-se o Porto (10,052 milhões) e Faro (7,438 milhões).