Varandas evitou "a falência" do Sporting

O presidente do Sporting diz que "o mais importante [dos 13 meses do seu mandato] foi termos conseguido neste exercício de 18/19, voltar a credibilizar a instituição e evitar a falência" do clube.

Frederico Varandas discursou na abertura da assembleia geral dos leões, que decorre no pavilhão João Rocha, em Lisboa, lembrou as dificuldades do primeiro ano de trabalho e assumiu erros, para além de ter destacado ter evitado a falência do Sporting.



O líder leonino ouviu assobios e pedidos de demissão.

Perto da entrada do pavilhão eram visíveis tarjas contra o presidente Frederico Varandas. No caminho entre o estádio e o pavilhão, alguns adeptos colocaram tarjas com as inscrições “#VarandasOut”, “respeitem o Sporting” e “amadores... não, obrigado!”.

Alguns minutos depois, as tarjas foram retiradas.

O presidente da assembleia geral iniciou os trabalhos poucos minutos depois das 20h30. As inscrições terminaram às 22h00 e estavam acreditados 1405 sócios, 28 deles inscritos para falar.

A maioria dos sócios que falou até agora deixou palavras contra a direção de Varandas.

A assembleia geral foi marcada para aprovar o relatório e contas do clube.



[em atualização]