FC Porto diz que Sporting "está a ser beneficiado" com a reestruturação financeira

Fernando Gomes, administrador financeiro da SAD do FC Porto, reconhece que o Sporting está a ser "beneficiado com um conjunto de apoios" na sua reestruturação financeira. Em declarações à imprensa, no âmbito da apresentação dos resultados financeiros da época 2018/19, o administrador comentou a atual situação do clube leonino.

"Não queria estar na situação do Sporting, e felizmente não estamos. Estamos tranquilos. Que eles façam tudo o que for possível para resolver a sua situação, mas é evidente que o Sporting está a ser beneficiado com um conjunto de apoios, dada a sua difícilima situação, e que não é permitido a outros clubes", disse.



A SAD do Sporting anunciou, na quarta-feira, em comunicado enviado à CMVM, que foram formalizadas as alterações aos contratos de financiamento entre o Grupo Sporting e os bancos Millennium BCP e Novo Banco.