Infarmed proíbe entrada no mercado de teste rápido de autodiagnóstico ao VIH

O Infarmed anunciou esta quarta-feira que proibiu a colocação no mercado do teste rápido de autodiagnóstico Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) do fabricante chinês Zhuhai Encode Medical Engeneering por falta de conformidade com as diretivas europeias.

Apesar de este dispositivo médico não estar à venda em Portugal, o Infarmed frisa que existe livre circulação de produtos no Espaço Económico Europeu e que o produto, que não apresentava a marcação CE, é vendido na internet.

Além de recomendar que este produto não seja usado, o Infarmed solicita ainda que a existência deste teste rápido seja reportada à direção de produtos de saúde do regulador.

A falha foi detetada no âmbito de uma fiscalização da autoridade sueca competente.