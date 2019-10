Dominado fogo em Sintra que provocou cinco feridos

Cerca de 50 pessoas foram retiradas durante a tarde das suas casas na localidade da Venda Seca, concelho de Sintra, por precaução, devido a fumo e ao avanço do fogo.

"Quatro pessoas, três civis e um bombeiro, sofreram ferimentos ligeiros, e um bombeiro foi considerado em estado grave, depois de sofrer um enfarte agudo do miocárdio", explicou a mesma fonte.

Cinco pessoas ficaram feridas no combate às chamas, quatro ligeiros e um grave, avança fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

Foi dado como dominado esta quarta-feira à noite o incêndio de grandes dimensões que deflagrou na serra da Carregueira, no concelho de Sintra, avança a Proteção Civil.

Há ainda cinco meios aéreos envolvidos no combate.(...)

Em declarações à agência Lusa cerca das 18h25, a presidente da União de Freguesias de Queluz e Belas, Paula Alves, referiu que os moradores foram retirados das habitações devido à imprevisibilidade da direção do fogo, tendo em conta o vento que se faz sentir na zona. "O vento não está a ajudar", reforçou.



Pelas 21h40, estavam no terreno 370 operacionais e 113 viaturas, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Durante a tarde cinco meios aéreos ajudaram no combate às chamas.

O incêndio teve início às 15h20, numa zona de mato, junto ao Estabelecimento Prisional da Carregueira e do Centro de Tropas e Comandos, disse, anteriormente, fonte da Proteção Civil.



Em declarações à Renascença pelas 18h00, Manuel Cordeiro, adjunto do comando nacional de operações, explicava que a estratégia de combate "está a resultar".

"O flanco esquerdo e a cabeça estão a ceder aos meios, a frente direita ainda está a arder com muita intensidade e por isso damos prioridade aos meios para aí", detalhou.

(notícia atualizada às 21h41)