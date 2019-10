Bolsonaro está em rutura com o PSL, oitavo partido da sua carreira

Após especulações nas últimas semanas, falta apenas a confirmação oficial: Bolsonaro vai romper com o Partido Social Liberal (PSL), em que se filiara em 2018 e que já representava quandovenceu as eleições presidenciais, em outubro.

O cenário começou a desenhar-se na terça-feira, quando os jornalistas ouviram uma conversa entre o Presidente e um apoiante que se apresentou como pré-candidato pelo PSL em Recife. Bolsonaro pediu-lhe que esquecesse o partido e que não divulgasse um vídeo em citava Luciano Bivar, o líder do PSL e deputado, que estará "queimado".

Descuido ou manobra planeada? Não se sabe, mas a reação de Bivar, esta quarta-feira, foi imediata: para ele, o Presidente "já está afastado" do PSL e não pode ostentar a "dignidade" da força política.

"Quando ele diz a um estranho para esquecer o PSL, mostra que ele mesmo já esqueceu. Mostra que ele não tem mais nenhuma relação com o PSL", afirmou o dirigente partidário ao Broadcast Político do jornal “O Estado de S. Paulo”. A mesma publicação apurou junto do Palácio do Planalto, sede da Presidência do Brasil, que a vontade de Bolsonaro é mesmo a de abandonar o PSL.

A decisão de Bolsonaro poderá ter origem numa vontade de distanciamento de casos de corrupção na campanha do PSL nas eleições gerais de 2018, como a promoção, com o fundo público eleitoral, de candidaturas femininas falsas. O Ministério Público de Minas Gerais já denunciou o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, por irregularidades – o governante dirigia então o PSL local.