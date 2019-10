PS e Bloco com “vontade mútua de que a colaboração continue"

O secretário-geral socialista confirma que entre PS e Bloco de Esquerda (BE) há “vontade mútua de que a colaboração continue” na próxima legislatura.

No final da reunião com os bloquistas, na rua da Palma, em Lisboa, António Costa definiu o encontro como “muito produtivo” e ficaram garantidas novas reuniões.

“Vamos continuar a avaliar” as hipóteses de convergência e, por isso, estão marcadas “reuniões de trabalho nos próximos dias”.

O BE defende que haja documento escrito entre as partes, mas Costa refere que “a forma do acordo não é essencial”.

O líder do PS acrescenta que o partido tem feito “a avaliação o que os partidos têm dito” ao longo do dia e que isso vai ser avaliado.

“As possibilidades de haver entendimentos estão em aberto” e com todos “encontrámos graus para trabalhar”, acrescenta António Costa.

O primeiro-ministro indigitado aproveitou para referiu aos jornalistas que “assim que houver Assembleia” apresentará “a constituição do Governo”.