Títulos de livros nas manchetes

Os jornais desportivos desta quarta-feira dão títulos dignos de romances às suas primeiras páginas.

"O calvário de Fernando", titula "A Bola". Reforço brasileiro do Sporting continua sem estreia à vista. Problema de saúde levou-o ao hospital e vai atrasar ainda mais o regresso à competição. Recuperação do extremo, emprestado pelo Shakhtar Donetsk, não está a correr como previsto.

O "Record" faz manchete com "os eleitos de Lage". Treinador tem projeto para construir plantel com base no Seixal: Ebuehi, Tiago Araújo, Morato, Embaló, Tiago Dantas, Paulo Bernardo e Gonçalo Ramos têm estreia à vista. Morato pode ser opção já na Taça de Portugal.

O jornal "O Jogo" foca-se no FC Porto: "Zé Luís, dois anos depois". O avançado caboverdiano voltou à seleção e Rui Águas dá conta das diferenças. "Está mais maduro e muito mais forte", diz o selecionador de Cabo Verde, que garante que Zé Luís está "contente e confiante".

De volta ao Sporting, Coates vai ganhar mais e Jesé perdeu cinco quilos. Silas termina curso de nível 3 com nota artística. No Benfica, Rafa Silva está em dúvida para o Lyon. No FC Porto, Besiktas não desiste de Aboubakar. O Lyon quer levar Sérgio Conceição do Dragão.