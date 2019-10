Rui Cordeiro: "Dizer que Fábio Cardoso é violento é uma asneirada"

O presidente da SAD do Santa Clara, dos Açores, defende a integridade do defesa Fábio Cardoso. Em entrevista a Bola Branca, Rui Cordeiro considera que "dizer que o Fábio Cardoso é violento é uma asneirada", sublinhando que "é um jogador viril, mas que respeita o adversário".

Nestas declarações à Renascença, o dirigente açoriano recorda que o capitão do Santa Clara "fez todos os escalões da seleção nacional" e que "de violento não tem nada". É "homem sério e honesto e um fantástico ser humano".

Fábio Cardoso foi o centro das atenções no final do jogo entre FC Porto e Santa Clara, depois de ter lesionado Romário Baró. No túnel de acesso ao balneários o defesa foi confrontado por um elemento da estrutura portista, tendo ambos trocado palavras acesas. Este facto motivou o conselho de disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a abrir um inquérito para apurar tudo o que se passou.

Sobre esta altercação, Rui Cordeiro diz que "aguarda com serenidade o desenrolar da investigação". No entanto, pede que "exista uma separação de poderes entre a justiça desportiva e o que se passa dentro de relvado". O dirigente sublinha que o Santa Clara "tem boas relações com todos os clubes" e que o emblema de São Miguel "não quer contribuir para polémicas no futebol português".