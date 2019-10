Messi tem saudades de Cristiano Ronaldo

Lionel Messi está com saudades de Cristiano Ronaldo. Em entrevista à rádio catalã "RAC1", o argentino assumiu que preferia que o português não tivesse saído para a Juventus, de modo a manter a rivalidade viva.

"Gostava que Cristiano Ronaldo tivesse continuado no Real Madrid, porque dava algo mais à rivalidade no clássico [Barcelona-Real Madrid] e na Liga", referiu o avançado do Barcelona.

Messi é conhecido apreciador das qualidades de Ronaldo, pelo que não estranha o vazio deixado pelo internacional português no clube madrileno: "O Real Madrid vai continuar forte, porque tem jogadores muito bons, mas já disse que a equipa ia sentir a falta de Cristiano pelo que significava e claro que qualquer equipa notaria essa saída."