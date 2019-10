Benfica vence jogo-treino contra adversário do Sporting na Taça de Portugal

O Benfica venceu, esta quarta-feira, o Alverca, por 2-0, num jogo-treino realizado no centro de estágios do Seixal.

As águias continuam a preparar o jogo da Taça de Portugal contra o Cova da Piedade, da II Liga, e fizeram um jogo de preparação contra o Alverca, que milita no Campeonato de Portugal e que vai medir forças com o Sporting na terceira eliminatória da Taça.

Os golos da equipa de Bruno Lage foram apontados por Raúl de Tomás e Carlos Vinícius.

O Alverca-Sporting está marcado para o dia 17 de outubro, enquanto que o Cova da Piedade-Benfica joga-se no dia seguinte, a 18 de outubro. Os dois jogos terão relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.