Em 2017 emigraram 601 portugueses para o Brasil, o número mais baixo dos últimos nove anos

Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública brasileiro, que contabilizou quase 26 mil entradas de estrangeiros no país em 2017. Os portugueses representaram 2,3% do total.

Ainda segundo o Observatório da Emigração, entre 2004 e 2013 aumentou sempre o número de entradas de portugueses no Brasil, a partir de 2010 este movimento disparou para um máximo de 2904 entradas em 2013. A única excepção foi 2006, com um ligeiro recuo.

A partir de 2014 inicia-se uma inversão desta tendência, com a diminuição considerável do número de entradas. Este foi o ano em que rebentou o processo Lava Jato, que denuncia casos de corrupção entre políticos e empresas, até ao mais alto nível. Foi também o ano em que Dilma Rousseff (PT) foi eleita para um mandato de quatro anos nas presidenciais.

Esta regressão na entrada de emigrantes portugueses a partir de 2014 mantém-se até 2017, último ano em que existem dados.