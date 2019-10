PSD. Luís Menezes aponta Rui Rio como o principal responsável pelo desaire

No domingo, Rui Rio disse que o PSD é "a única" força política "suficientemente grande e capaz para apresentar um alternativa sólida para governar Portugal". Reconhecendo que "o PSD não atingiu o seu principal objetivo", apontou "as circunstâncias" em que o partido disputou estas eleições legislativas, aludindo a um "enquadramento muito difícil por razões externas e internas".

Na sua opinião, agora é tempo de uma mudança à frente do partido e candidatos não faltam.

“O que aconteceu no partido nos últimos tempos foi grave: a escolha das listas foi sectária, houve um jogo de amiguismos que tanto foi dito que não iria haver. Estes resultados mostram que seria possível ganhar ao PS e a António Costa”, acusa.

O PSD de Rui Rio obteve no domingo o pior resultado do partido em legislativas dos últimos vinte anos, mas apenas em percentagem, já que conseguiu eleger mais deputados do que Pedro Santana Lopes em 2005.

Quando estão apuradas todas as freguesias do território nacional, os sociais-democratas obtiveram 27,9% dos votos, correspondentes a 77 deputados (e mais de 1,4 milhões de votos) - ainda faltam atribuir os quatro mandatos da emigração -, e ficou a nove pontos percentuais do PS.

O resultado deste domingo ficará como o quarto pior do PSD em eleições para o parlamento, abaixo de dois alcançados já este século: o de Santana Lopes em 2005 (28,77%, 1,6 milhões de votos e 75 deputados, já com a composição atual de 230 parlamentares) e de Manuela Ferreira Leite em 2009 (29,11%, 1,6 milhões de votos e 81 deputados).