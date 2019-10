Até ás 16h00, votaram menos 125 mil pessoas do que em 2015

Cerca de 4,17 milhões de eleitores já tinham votado nas eleições legislativas até às 16h00 deste domingo. Trata-se 38,59% dos eleitores, umas descida face aos 44,38% no mesmo período de há quatro anos.

A descida explica-se em grande parte com o aumento do número de eleitores (subiu mais de um milhão, de 9,68 milhões para 10,8 milhões), mas o número absoluto de votantes também diminuiu, embora em pequena escala.

Em rigor, votaram menos 125 mil pessoas do que em 2015: o número diminuiu de 4,29 milhões para 4,17 milhões.

Para as eleições deste domingo estão recenseados mais de 10,8 milhões de eleitores, no território nacional e no estrangeiro – mais cerca de 1,1 milhões do que nas anteriores legislativas, em 2015, devido ao recenseamento automático no estrangeiro (segundo a Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna).

Em 2015, a taxa de abstenção atingiu o recorde de 44,4%, comparando com os 8,3% nas eleições para a Assembleia Constituinte, em 1975, ou os 16,4% das primeiras legislativas, em 1976.