Assunção Cristas vai deixar liderança do CDS

Assunção Cristas anunciou que vai pedir a convocação de um congresso extraordinário do CDS e revelou que não se recandidata.

“Perante este resultado, pedirei convocação do conselho nacional do CDS com vista à realização de um congresso antecipado”, declarou a líder centrista na sequência do resultado nas eleições legislativas deste domingo.



“Da minha parte, entendo que dei o meu melhor durante quatro anos, mas em face dos resultados, tomei a decisão de não me recandidatar", revelou Assunção Cristas.