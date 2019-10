Marcelo, preocupado com a economia, apela ao voto nas legislativas

O apelo ao voto parece “justo e mesmo urgente” a Marcelo Rebelo de Sousa, pelo que, na mensagem dirigida aos portugueses este sábado, a propósito das eleições legislativas, o Presidente da República não poupa nas palavras. “São quatro anos decisivos da vida de Portugal”, declara, evidenciando depois especial preocupação com a economia para justificar que o voto é ainda mais importante do que nas europeias de maio.

“Os sinais económicos e políticos preocupantes – no mundo e na Europa – são hoje mais claros do que em maio. O relacionamento imediato entre o Reino Unido e a União Europeia é hoje mais indefinido do que em maio. Os efeitos do ambiente internacional na nossa economia serão, certamente, importantes no período de quatro anos, aberto pelas eleições de amanhã”, nota.