MotoGP na Tailândia. Miguel Oliveira sai em 17.º

Miguel Oliveira vai sair no donmingo para o Grande Prémio da Tailândia em MotoGP na posição 17 da grelha do circuito de Buriram.

Curtas oito décimas separaram o piloto português do acesso à segunda fase da qualificação, aquela que define as quatro primeiras linhas da grelha de partida.

O GP da Tailândia realiza-se no domingo, a partir das 8h00, com 26 voltas ao circuito onde, no ano passado, Oliveira foi terceiro na corrida do mundial de Moto2.

O espanhol Marc Márquez sairá da terceira posição para uma corrida que lhe pode dar já o título mundial.