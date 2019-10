Óleo de Banksy com chimpanzés no parlamento leiloado por 11 milhões de euros

O preço final do quadro de Banksy superou as expectativas e atingiu um valor recorde. O óleo que representa a Câmara dos Comuns, ocupada por chimpanzés, foi arrematado na quinta-feira à noite por 11 milhões de euros.

No quadro, que tem a dimensão de 4,20 por 2,50 metros, todas as bancadas da Câmara dos Comuns estão ocupadas por primatas, assim como a galeria do público, simulando o instantâneo de um debate.

Numa primeira fase, a obra teve por título "Question Time" ("Sessão de perguntas"), numa alusão ao debate semanal com o Governo britânico, nos Comuns. Mais tarde, o artista alterou o título para "Parliament devolved", algo como "Parlamento transferido".

Segundo a leiloeira Sotheby's, que levou a obra à praça, o quadro a óleo foi pintado em 2009 e "oferece uma visão premonitória da cada vez mais tumultuosa vida política, no Reino Unido contemporâneo".

Esta pintura foi exposta pela primeira vez a numa exposição em Bristol, em 2009, tendo mobilizado 300 mil visitantes. O atual proprietário do quadro adquiriu-o a Banksy, em 2011.

Banksy, cuja identidade permanece desconhecida, distinguiu-se pelos seus 'graffiti' em 'stencil' que começaram a surgir em Bristol, no final dos anos de 1990.