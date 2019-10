​Açores. Marinha e Força Aérea vão ajudar na recuperação dos danos do furacão Lorenzo

A Marinha e da Força Aérea vão enviar para a ilha das Flores, nos Açores, materiais e 294 militares para darem apoio às necessidades no terreno, após a passagem do furacão "Lorenzo", na quarta-feira.



Num comunicado divulgado esta quinta-feira, o Estado-Maior-General das Forças Armadas fez saber que, na próxima madrugada, parte uma aeronave C-130 com "uma Brigada Hidrográfica composta por sete militares e uma tonelada de material hidrográfico, uma equipa de quatro mergulhadores com um bote e um veículo submarino, operado remotamente, e três fuzileiros com apoio de drones" a bordo.

"Estes militares constituem-se como equipa avançada para esta operação, com a missão de verificar as condições de acessibilidade do Porto das Lajes das Flores", que ficou destruído, explicou o Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Esta quinta-feira, partiram já para as Flores o navio reabastecedor "Bérrio" e a fragata "Álvares Cabral", da Marinha Portuguesa, com 80 e 200 militares a bordo, respetivamente, levando material diverso de apoio a emergências civis.

"Da guarnição da fragata fazem parte uma equipa de 25 fuzileiros com oito botes e seis mergulhadores", que têm como missão "apoiar o fornecimento de combustíveis e bens de primeira necessidade", lê-se no comunicado.

O Estado-Maior-General das Forças Armadas indicou ainda que este apoio surge na sequência de um pedido do Governo Regional dos Açores, através da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, ao Comando Operacional dos Açores.

Flores têm reservas de combustíveis para as próximas semanas

O ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, assegura que as Flores têm reservas de combustíveis para as próximas semanas e que, antes que se esgotem, o abastecimento à ilha açoriana será retomado.

"A ilha tem reservas de combustível para as próximas semanas e, antes disso, iremos retomar o abastecimento de combustíveis à ilha", afirmou Siza Vieira, que se deslocou esta quinta-feira às Flores, acompanhado pelo ministro do Planeamento, Nelson de Souza, em representação do primeiro-ministro.

Falando aos jornalistas no porto das Lajes das Flores, que ficou completamente destruído na madrugada de quarta-feira devido à passagem do furacão "Lorenzo", o ministro Adjunto e da Economia referiu que a situação de crise energética, hoje decretada pelo Governo Regional, permite "moderar os consumos".

"Moderando os consumos imediatos podemos fazer aguentar melhor as reservas de combustível que existem na ilha, permitindo que o reabastecimento se possa processar o mais rapidamente possível", salientou Pedro Siza Vieira, que durante a visita ao porto das Lajes das Flores esteve sempre acompanhado pelo presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro.

Relativamente ao objetivo desta deslocação aos Açores, com passagem pelas ilhas dos Flores e do Faial, o ministro Adjunto e da Economia disse que se pretende avaliar em que medida se podem assegurar os trabalhos prioritários, assegurar a reposição do abastecimento energético e de alimentação e "de tudo o que é necessário não faltar na ilha".

"Os meios da região e os meios da República que não faltarão", salientou.

A passagem do furacão "Lorenzo" pelos Açores, na quarta-feira, provocou mais de 250 ocorrências e obrigou ao realojamento de 53 pessoas.

O Governo Regional dos Açores declarou hoje situação de crise energética para garantir o abastecimento às ilhas das Flores e do Corvo, devido aos estragos causados pelo "Lorenzo".

Segundo o Governo Regional, os estragos causados no Corvo e no Porto das Lajes das Flores podem vir a dificultar o abastecimento de combustível por via marítima àquelas ilhas.