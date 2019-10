Benfica multado por moeda que terá provocado hematoma em árbitro

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou o Benfica em 3.188 euros, esta sexta-feira, devido ao arremesso de uma moeda que terá causado um hematoma ao árbitro Tiago Martins.

Os factos remontam ao jogo com o Vitória de Setúbal, da sétima jornada do campeonato, que os encarnados venceram, por 1-0, na Luz. Segundo o mapa de castigos, "quando a equipa de arbitragem se dirigia para o túnel de acesso aos balneários, os adeptos afetos ao Benfica, proveniente da bancada Emirates, claramente identificados pelos cachecóis e camisolas que vestiam alusivas ao clube visitado, lançaram uma moeda, que atingiu o árbitro no peito, criando um ligeiro hematoma".

Fonte do Benfica avançou a Bola Branca que o clube vai recorrer da decisão do Conselho de Disciplina, uma vez que acredita que Tiago Martins falsificou o relatório, "invocando uma agressão e um hematoma provocado por uma moeda que todas as imagens desmentem".

[notícia atualizada às 15h23]