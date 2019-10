Em dúvida até ao fim. Corona segue para a Holanda com o FC Porto

Jesús Corona seguiu, esta quarta-feira, com a comitiva do FC Porto para a Holanda, onde os dragões vão defrontar o Feyenoord, em jogo a contar para a segunda jornada do grupo G da Liga Europa.

Corona lesionou-se no jogo da sétima jornada do campeonato, frente ao Rio Ave, mas ainda pode ser recuperável para a visita ao Feyenoord. De qualquer forma, e porque a utilização do lateral-direito titular deverá ser incógnita até à hora do jogo, Sérgio Conceição também decidiu levar Saravia, que não joga desde 13 de agosto, frente ao Krasnodar, para precaver a potencial indisponibilidade do internacional mexicano.

Corona viaja, no entanto, Sérgio Oliviera e Romário Baró, também lesionados, ficam em terra. Aboubakar, que esta época mal jogou, também fica no Porto, apesar de estar inscrito na Liga Europa. De resto, ninguém faltou à chamada, que contemplou 22 jogadores.

Para ser opção em Roterdão, Corona terá de recuperar até ás 17h55 de quinta-feira. O Feyenoord-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados do FC Porto



Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa, Mbaye;

Defesas: Corona, Saravia, Manafá, Alex Telles, Diogo Leite, Pepe, Marcano, Mbemba;

Médios: Loum, Danilo, Uribe, Otávio, Bruno Costa;

Avançados: Nakajima, Zé Luís, Marega, Luis Díaz, Soares e Fábio Silva.