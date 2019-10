Coimbrões tenta receber FC Porto no Parque Silva Matos

O Coimbrões vai tentar receber o FC Porto no seu próprio estádio, segundo garantiu, em declarações à Renascença, o presidente do clube gaiense, Vítor Oliveira.

"A nossa prioridade é realizar o jogo no nosso estádio", disse.

O Parque Silva Matos conta com duas bancadas e capacidade para receber cerca de 1800 espectadores. O reprentante do clube que milita no Campeonato de Portugal garante que não está, por agora, a analisar as possibilidade de realizar o jogo noutro estádio.

Para que o jogo se realize em casa do Coimbrões, o estádio receberá as vistorias necessárias, que vão avaliar as condições de segurança e de transmissão televisiva da partida.

O Coimbrões eliminou o Régua e o Prado na caminhada até à terceira eliminatória da Taça de Portugal. O jogo frente ao FC Porto está marcado para o fim de semana do dia 20 de outubro, após a paragem para as seleções. Até lá, o Coimbrões ainda defrontará o Castro Daire e o Valadares, a contar para a Série B do Campeonato de Portugal.